Разведки двух государств — членов НАТО полагают, что Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие для поражения спутниковой группировки Starlink. Эту систему использует украинская армия.

Как сообщает Associated Press, пресловутое оружие сможет засыпать орбиты Starlink сотнями тысяч высокоплотных шарообразных элементов и тем самым вывести из строя сразу несколько спутников.

Однако специалисты, опрошенные агентством, предположили, что такой подход создаст риск катастрофического побочного ущерба для других орбитальных систем, включая спутники самой России, а также Китая.

В сентябре командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди жаловался, что система связи Starlink перестала работать в зоне боевых действий. Причиной проблемы называли глобальный сбой на стороне компании-оператора.

При этом источники утверждали, что угроза отключения от сети Starlink – это один из рычагов давления на киевский режим, с помощью которых Вашингтон заставил его подписать соглашение о природных ресурсов на катастрофических для Украины условиях.