Совет ЕС продлил санкции против России

Рестрикции, введенные против России за последние одиннадцать лет, продлены. Это касается всех девятнадцати ранее принятых ЕС пакетов. Как сообщил Совет Евросоюза, рестрикции продлены до 31 июля 2026 года.

Брюссель сообщил, что санкции против России ЕС начал вводить в 2014 году в связи с событиями на Украине. С 2022 года они были значительно расширены. Продление на полгода в этот раз коснулось всех действующих 19 пакетов санкций.

Совет ЕС на прошлой неделе ввел ограничения в отношении 41 танкера, входящего в так называемый "российский теневой флот". Они обеспечивают транспортировку нефти. Общее число судов под европейскими санкциями достигло 600, передает "Интерфакс".