2025 год может оказаться самым теплым в истории наблюдений

2025 год имеет все шансы стать самым теплым в истории метеонаблюдений в Москве. Об этом рассказал в понедельник, 22 декабря, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как рассказал эксперт в своем Telegram-канале, согласно последним климатическим нормам, осредненным за период с 1991 по 2020 год, средняя годовая температура воздуха Москве составляет плюс 6,3 градуса. В XXI веке лишь восемь лет оказались холоднее этой отметки, последний раз — в 2012 году.

По состоянию на 22 декабря средняя температура воздуха в 2025 году немного превышает отметку в плюс 8,5 градуса. Прогнозы обещают, что за оставшиеся до конца года дни показатель заметно понизится. Тем не менее, вероятность абсолютного рекорда остается очень высокой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что по температурным параметрам 2025 год однозначно займет место в тройке самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Рекорд он объяснил тем, что "антропогенный фактор приводит к увеличению парниковых газов, нагревается не только атмосфера, но и океан".

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что средняя температура декабря в России с каждым десятилетием будет увеличиваться. Это не означает, что каждый следующий декабрь непременно будет теплее предыдущего. Однако "если мы будем усреднять по десятилетиям, двадцатилетию, то, конечно, температура будет расти совершенно определенно, зимний период будет сокращаться".