Модель Анжелику Тартанову, избитую любовником до комы, не узнали даже подруги: вся в синяках, половины черепа нет

Модель из Краснодара Анжелика Тартанова пропала в 22 ноября в Москве. 33-летняя девушка перестала отвечать на сообщения близких и исчезла из соцсетей.

Родственники Анжелики предположили, что она могла стать жертвой сожителя. Анжелика не раз жаловалась на его ревнивый характер, а за несколько дней до пропажи модель рассталась с ухажером. Когда подруги пришли проверить квартиру Тартановой, то обнаружили там только полусобранные чемоданы на полу и паспорт.

Девушку искали две недели, и в итоге обнаружили в одной из московских больниц. Несколько дней Тартанова провела в реанимации без сознания, но сейчас она пришла в себя.

"Я начала писать — нет ответа. А потом телефон выключился, в тот момент я уже сильно запереживала. И потом поняла, что срочно надо вылетать, сердце почувствовало: что-то случилось, какая-то непоправимая трагедия. Потому что человек никогда так не делал. У нее всегда в руках был телефон", — заявила приятельница Анжелики на шоу Дмитрия Борисова.

Нашли Анжелику через соцсети. На одно из сообщений откликнулся врач, который лечил девушку. Он-то и рассказал, что модель находится в тяжелом состоянии. При поступлении в больницу Тартанова назвала свои фамилию, имя и отчество. Но после у нее пропала память.

"Кто-то ей вызвал скорую, так как человек был до такой степени избит, что она уже потеряла сознание. Она ничего не успела сказать, когда в скорой везли, то постоянно теряла сознание, потом приходила в себя. Единственное, что она сказала: „Меня сильно побили“", — поделилась подруга модели.

Анжелика до сих пор находится в больнице. Девушку не узнали даже ее друзья. После операции она лишилась части черепа, на лице до сих пор сильный отек и синяки, Тартанова с трудом говорит и ничего не помнит о произошедшем с ней.

Подозреваемый в избиении сожитель Анжелики Дмитрий арестован на два месяца. Оказалось, что 41-летний мужчина был судим.