Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" не дают ВСУ передислоцироваться и подойти ближе к уже взятому нами Красноармейску. Противник все еще пытается вернуть город, но, кроме потерь, эти попытки ничего не приносят. Более того, ракетная атака открыла нашим штурмовикам окно для значительного продвижения на запад.

В окруженном Димитрове наши военные готовятся к последней битве за город. Враг контролирует крошечный клочок земли. Тех националистов, кто еще пытаются вырваться из котла, уничтожают с помощью беспилотников. Боевики пытаются хоть как-то спастись. Делятся на небольшие разрозненные группы. Однако и эти попытки обречены на провал. (

Ожесточённые бои сейчас идут за Гуляйполе – один из крупных опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Наши войска пробиваются с северо-востока. Благодаря артиллеристам к окраинам сумели подобраться штурмовые подразделения. По пути успели обезвредить украинский пункт управления БПЛА.

Российские бойцы не пустили в населенный пункт и отряды подкрепления ВСУ. Радикалы планировали начать контратаку при помощи американского бронетранспортера и нескольких автомобилей. Но не получилось. Техника тоже была уничтожена.

Бойцы группировки войск "Юг" продолжают штурмовать подступы к Константиновке. Идут одновременно почти со всех сторон. Основной упор на движение с юга – в районе Плещеевки, Иванополья и Предтечино. Те, кто освобождал Часов Яр, наступают с севера. Они штурмуют трассу, по которой ВСУ получают снабжение из Краматорска.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск: "За сутки противник потерял до 215 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных БПЛА уничтожены два БТР М-113 и "Страйкер", 11 автомобилей, два арторудия, пусковая установка РСЗО "Рокса-12", станция РЭБ, три склада боеприпасов и склад горючего".

На краснолиманском направлении Донецкой народной республики не дают врагу поднять головы наши расчёты "Гиацинтов". Самоходные артиллерийские установки громят врага на подступах к городу.

Отличилась и "Западная" группировка войск. Только за сутки наши бойцы сократили численность войск ВСУ более чем на 200 человек. А еще боевики не досчитались двух бронированных машин, БМП и танка. Все были западного производства.