Лукашенко ошарашил количеством "Орешников", размещаемых в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о количестве ракетных комплексов "Орешник", которые получила республика от России. Политик рассказал об этом в понедельник, 22 декабря, по завершении неформальной встречи глав государств — участников СНГ.

Как сообщает БелТА, в контексте заступления "Орешников" на боевое дежурство в Беларуси один из журналистов поинтересовался у белорусского лидера: "Дали вам десяток, как вы просили у президента (России Владимира Путина)?"

Александр Лукашенко ответил, что "десяток — это будет максимум".

Ранее государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович пояснил, что размещение оперативно-тактического комплекса "Орешник" на территории Беларуси позволит защитить западные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности.

Этому предшествовало заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности отказаться от размещения "Орешника", если на аналогичный шаг решатся европейские государства. Политик подчеркивал, что размещение этих ракет на территории Беларуси не представляет угрозы для других стран – это исключительно мера безопасности.