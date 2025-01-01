В 2026 году 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии могут приехать в Россию

В 2026 году в Россию могут приехать не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Об этом рассказал в понедельник, 22 декабря, спецпредставитель российского президента по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов.

Как подчеркнул эксперт, Индия способна помочь России справиться с проблемой дефицита трудовых ресурсов — в нашей стране наблюдается растущий интерес к индийским специалистам.

Для Индии, в свою очередь, трудовая миграция — это мощный источник валютных поступлений. Титов уточнил, что объем перевода заработков в Индию из-за рубежа в 2024 году достиг 129 миллиардов долларов, пишут "Известия".

В июле глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин рассказал, что "слышал от своих индийских коллег", будто до конца 2025 года в Россию приедет миллион "специалистов из Индии". Эксперт уверял, что также соглашение со Шри-Ланкой — "на подходе с большим потенциалом", имеются определенные договоренности с КНДР — "там люди умеют работать".

Однако Минтруд опроверг эти слухи, напомнив, что в 2025 году миграционные квоты для граждан Индии, желающих трудиться в нашей стране, предусматривают лишь 71 817 разрешений. При этом квота еще не гарантирует автоматическое разрешение на въезд иностранного работника.