Путин выразил соболезнования Рахмону в связи с трагедией в подмосковной школе

В Петербурге проходит неформальный саммит глав Содружества Независимых Государств, который уже стал предновогодней традицией. На этот раз Владимир Путин встретил своих гостей в Георгиевском зале Эрмитажа.

Президенты России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана, а также премьер Армении собрались для подведения итогов совместной работы за год. Азербайджанский лидер из-за плотного графика не прилетел.

Владимир Путин высказал убежденность, что наращивание партнерства в рамках СНГ отвечает коренным интересам стран. Им уже удалось добиться увеличения взаиморасчетов в национальных валютах до 96 процентов, а также модернизировать трансконтинентальные логистические коридоры "Сервер-Юг" и "Восток-Запад". Президент России напомнил о реализации программы действий на антитеррористическом направлении и плана охраны внешних границ стран Содружества. Кроме того, Москва выступила с конкретными предложениями против фальсификации общей истории.

А началась встреча глав СНГ с экскурсии по залам Эрмитажа, которую провел его директор Михаил Пиотровский. По понедельникам музей обычно не работает, но для высоких гостей двери в украшенные праздничными елями залы открыли. Особый интерес лидеров вызвала экспозиция с золотом из погребальных усыпальниц скифских и сарматских вождей. Это украшения, элементы сбруи и оружие, которое власти Российской Империи буквально спасали от переплавки и разграбления из курганов Крыма и Прикубанья. Гвоздь же программы, конечно, часы "Павлин". Знаменитый экспонат, подаренный князем Потемкиным Екатерине Второй, - сложный механизм, работающий уже более 200 лет. Он приводит в движение фигуры павлина, совы и петуха.

Позже залы Эрмитажа стали площадкой для двусторонних встреч российского президента. Общаясь с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Владимир Путин констатировал, что сложных и спорных вопросов между странами нет. С премьер-министром Армении Николом Пашиняном речь шла о планах сотрудничества в сфере энергетики, в том числе атомной. А разговор с Эмомали Рахмоном Владимир Путин начал со слов соболезнования в связи гибелью школьника из Таджикистана. Мальчик стал жертвой нападения в одной из подмосковных школ в минувший вторник.