Собчак после интервью с Еленой Товстик сделала признание: вот что она сказала

Семья Романа и Елены Товстиков оказалась в центре скандала, когда стало известно, что красавица-жена Дмитрия Диброва увела мужа у подруги. Полина и телеведущий развелись мирно и сохранили добрые отношения. Чего нельзя сказать о Елене и Романе. Товстики скандалят уже полгода.

Елена уверена, что разлучница опоила ее мужа и увела, женщина надеется, что Роман придет в себя и горько пожалеет о содеянном. Жена бизнесмена ходит по ток-шоу и с удовольствием раздает интервью. Появилась Елена и на YouTube-канале Ксении Собчак. Товстик еще раз пересказала свою печальную историю.

Собчак сообщила в личном блоге, что поначалу не хотела заниматься этой историей, однако потом поняла, что в ней еще многое не раскрыто.

"Конфликт семей Дибровых и Товстик уже давно вышел за пределы Рублевки, теперь это — народный сериал, за которым через главные федеральные каналы наблюдает вся страна. <…> Я искренне хотела байкотировать этот сериал. Но серий в нем стало так много, что пора все-таки сделать отдельный спин-офф", — честно призналась Ксения.

Как отметила телеведущая, Товстик во время беседы была очень откровенной и не утаивала даже самые интимные детали. "Елена винит во всем Полину. Мол, увела мужа из семьи, напоила черт знает чем и приворожила", — рассказала Собчак.

По словам Товстик, муж изменял ей с соседкой восемь лет. Мол, нашел в Полине то, чего ему не хватало в браке — раскрепощенности и вседозволенности. "Есть люди, которые готовы на все ради миллиардера. Наверно, поэтому ее Дмитрий Дибров и выбрал", — поделилась многодетная мама.