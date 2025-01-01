Мишустин пообещал дальнейшую индексацию пенсий работающим пенсионерам

Повышение продолжительности жизни и активное долголетие – это один из ключевых приоритетов государственной политики. Об этом напомнил в понедельник, 22 декабря, глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Как напомнил политик, реализация этих задач охватывает целый комплекс направлений, в том числе поддержку граждан старшего возраста и дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения. В частности, продолжится возобновленная 2025 года индексация пенсий работающим гражданам.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный сектор, подтвердила, что власти продолжат обеспечивать рост пенсий не ниже уровня инфляции.

Наряду с этим в России будут развивать надомную, временную, гибкую и дистанционную формы занятости для граждан старшего поколения. Если граждане старшего поколения хотят работать, государство создаст для этого соответствующие условия, цитирует Голикову пресс-служба кабмина.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что государство должно гарантировать выплату пенсий в полном объеме, а также их рост темпами не ниже инфляции. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда.

Глава Социального фонда Сергей Чирков отмечал, что повышение страховых пенсий в 2026 году затронет 38 миллионов российских пенсионеров. По словам Чиркова, в результате индексации в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и превысит 27 тысяч рублей. Для этого из госбюджета выделят почти 11,9 триллиона рублей.