К тайной могиле умершего от рака Романа Попова народ несет цветы: нашли случайно

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов скончался 28 октября. Ему было 40 лет. Злокачественную опухоль головного мозга у актера обнаружили в 2018 году, он долго восстанавливался и проходил противосудорожную терапию. Но болезнь оказалась сильнее.

Церемония прощания с Романом Поповым состоялась 1 ноября. Родные и близкие пришли на панихиду в московскую ЦКБ №1. Провожали актера в последний пусть и коллеги по сериалу "Полицейский с Рублевки". Мало кто мог сдержать слезы в тот день.

Согласно последней воле Попова, его прах должны были разделить на две части — одну развеять над Черным морем, а вторую захоронить в Москве. Изначально говорилось, что могила Романа будет находиться на Троекуровском кладбище.

Но прошло два месяца, а семья так и не сообщила, где похоронили актера. Лишь случайно один из поклонников Попова, навещая своих родственников, увидел, что рядом покоится прах артиста. Эту информацию он передал блогеру Андрею Флору, а тот в свою очередь снял ролик и показал, где похоронен Роман Попов.

Семья исполнила последнюю волю актера. Часть его праха поместили в колумбарий на Ваганьковском кладбище. Почему родные не стали сообщать, что Романа похоронили на престижном столичном погосте, не известно. Судя по количеству цветов у таблички с фотографией Попова, поклонники и сами нашли его и теперь регулярно навещают.