Собянин поздравил московских школьников с победами на олимпиаде по робототехнике

Сергей Собянин сообщил в своем канале, что московские школьники стали победителями первой Открытой всероссийской олимпиады по робототехнике, завоевав 19 дипломов победителей и 47 - призеров, что составило больше 70% всех наград.

"Поздравляю ребят с такими хорошими результатами! Желаю новых побед и воплощения всех смелых идей в жизнь", - написал глава города.

Уточняется, что прошли финальные состязания в индустриальном парке "Руднево" на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем.

Подробности - в посте мэра.