В Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ. Все подробности

Один за другим ко входу в Эрмитаж подъезжают черные "Аурусы", внутри - лидеры стран СНГ. В Георгиевском зале уже все готово к началу официальной части. Но учитывая неформальный статус мероприятия, Владимир Путин предлагает коллегам сначала прогуляться по залам одного из богатейших музеев мира.

Коллекция Эрмитажа насчитывает более трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. Вот лидеры осматривают стенды с находками археологов. Это уникальные работы древнегреческих мастеров. Далее - экспозиция подарков русским императорам. В коллекции музея сотни экземпляров фактически со всего мира.

Лидеры СНГ затем отправились в Александровский зал Эрмитажа. А следом - в военную галерею, посвященную Отечественной войне 1812 года. Тогда армия Наполеона, в которую входили многие европейские народы, тоже хотела победить Россию. Закончилось это взятием Парижа под руководством Александра Первого. Про него Владимир Путин между делом рассказывает интересный исторический факт. Про то, как русский император утверждал кандидатуру первого короля Бельгии - Леопольда, который долгое время находился на службе в русской армии и даже дослужился до генерала.

В этот момент среди лидеров СНГ, гуляющих по Эрмитажу, появляется президент Беларуси Александр Лукашенко. К началу экскурсии он немного опоздал. Но все же успел осмотреть большинство шедевров Эрмитажа, включая знаменитые часы "Павлин". А вот президент Азербайджана в Петербург не прилетел, сославшись на плотный график.

"Мы с пониманием относимся. Действительно, у всех глав государств очень напряженный график. Тем более в декабре. Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения с Азербайджаном. И Азербайджан так же продолжает участие во всех форматах содружества", - прокомментировал Дмитрий Песков.

И содружество продолжает активно развиваться. За более чем три десятка лет, подчеркнул Путин, СНГ превратилось в авторитетное региональное объединение.

"В целом убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности", - добавил российский президент.

Работа идет активная. Товарооборот растет. Расчеты на 96 процентов уже производятся в национальных валютах. Последствия турбулентности, которую сейчас переживает весь мир. И в эту эпоху перемен страны СНГ продолжают демонстрировать близость взглядов и интересов.

"Безусловно важно, что участники содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам. При этом все государства СНГ единодушно выступают за формирование справедливого миропорядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН", - сказал Путин.

В рамках неформального саммита президент России проводит и несколько двусторонних встреч. Сначала с президентом Таджикистана, переговоры с которым российский лидер начинает с соболезнований в связи с недавней трагедией, произошедшей в одной из подмосковных школ: "Без всякого сомнения следствие будет доведено до конца, и виновные, если их нескольких, безусловно, будут наказаны в полном объёме. Повторяю еще раз, меня шокировало просто это преступление. Прошу передать самые искренние слова соболезнований семье погибшего мальчика".

На встрече с президентом Казахстана в центре внимание - развитие межгосударственных отношений. О том же Владимир Путин тет-а-тет беседует и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Работа по развитию отношений между государствами СНГ будет продолжена. С первого января 2026 года председательство в организации переходит к Туркмении.