Правительство оперативно проработало все вопросы по итогам прямой линии

Координационный центр правительства оперативно проработал все вопросы по итогам прямой линии, которую на прошлой неделе провел президент. Об этом на оперативном совещании с заместителями рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Так, по поручению Владимира Путина не будет продляться мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья. Среди приоритетов - поддержка участников СВО. Бойцы, которые дальше захотят строить карьеру в гражданских отраслях, получат возможность пройти переподготовку.
Еще одна важная тема - транспортная. Мишустин поручил привести в порядок критически важную магистраль из Сыктывкара в Нарьян-Мар. По ней идет северный завоз в республику Коми.
Обсудили также поддержку граждан старшего возраста, индексацию пенсий работающим россиянам и помощь семьям с детьми.
"Со следующего года станет действовать новая мера. Работающие родители с двумя и более детьми, чей доход ниже чем полтора прожиточных минимума, смогут оформлять ежегодную выплату. Сохраняются и другие механизмы поддержки, включая единое пособие. Также надо проработать и варианты дополнительной помощи родителям малышей старше полутора лет, когда прекращается предоставление пособий по уходу за ребёнком. В том числе – делая более доступными детские сады. А при их строительстве и ремонте – сразу решая вопрос создания ясельных групп", - сказал Мишустин.