Члены кабмина присоединились к акции "Елка желаний"

Члены правительства России присоединились к доброй новогодней акции "Елка желаний".

Вице-премьер Марат Хуснуллин исполнит мечту Жанны из Запорожской области. Она хочет посетить Третьяковскую галерею. Евгений из ДНР попросил деревянную карту мира с подсветкой.

Детские мечты исполнит и вице-премьер Александр Новак. 15-летний Матвей получит баскетбольный мяч, а 12-летний Роман зимний комбинезон.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подарит 15-летней Маргарите комплект книг по биологии, еще одна девочка - Анна - хочет посетить ВДНХ и стать медкибернетиком.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исполнит мечту Дениса побывать на съемках известной телепередачи. Алена выразила желание поработать проводницей пассажирского вагона, а 11-летний Даниил хочет попробовать себя в профессии пожарного.

Антон Котяков, глава Минтруда и соцзащиты, снял с елки письмо 14-летнего Дмитрия из Перми. Он мечтает побывать на шоколадной фабрике. Второй шарик с запиской - от Матвея из Карелии, он хочет попоробовать себя в роли пилота самолета.

Приняла участие в акции и руководитель Минсельхоза Оксана Лут. 14-летняя Анастасия получит от нее оверлок. Карина из Краснодарского края попадет на мастер класс к знаменитому шеф-повару. А Максим благодаря министру сможет попробовать себя в роли тракториста.

Помог сбыться новогодним мечтам детей и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он во время своей рабочей поездки в Луганск подарил местной жительнице Алине набор начинающего гитариста. А 9-летний Кирилл получил тренажер для бокса. Александр Бастрыкин также обещал исполнить желания Вари и Миши Коробковых из Мариуполя. Мальчик мечтает об интерактивном глобусе, а его старшая сестра очень хочет конструктор.