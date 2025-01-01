Москвичей предупредили о самом морозном дне недели

Вторник, 23 декабря, станет в столичном регионе самым морозным днем последней полной недели декабря 2025 года. Об этом рассказал в понедельник, 22 декабря, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как пояснил специалист, к концу понедельника ожидается понижение температуры, причем "мокрый снег перейдет в просто снег, и можно ожидать каток на дорогах — гололедицу".

Во вторник, 23 декабря, среднесуточная температура составит 12-10 градусов мороза, а в ночь на 24 декабря столбики термометров могут опуститься до 17-18 градусов ниже нуля, сообщает RT.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отмечал, что температура воздуха в столичном регионе в последние дни декабря ощутимо понизится. Однако, по словам эксперта, это сохраняет шансы 2025 года на статус самого теплого за всю историю метеонаблюдений.

Его коллега Евгений Тишковец пообещал, что Новый год жители Центральной России, в том числе москвичи, встретят с бодрящими морозцами и снегом. По его словам, снежный покров может подрасти до четырех-семи сантиметров.