ПВО сбила 29 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 23 декабря

Силы противовоздушной обороны отразили пресекли очередную попытку киевского режима устроить воздушную атаку на российские регионы. ПВО сбила 29 дронов противника в ночь на 23 декабря, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что большая часть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа – 14 беспилотников – перехвачено над Ростовской областью. Семь украинских дронов сбито над территорией Ставропольского края, по три беспилотника – над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, по одному БПЛА ликвидировано над Курской областью и Республикой Крым.

Как написал в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, прошедшей ночью враг пытался атаковать 7 районов региона. В хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками поврежден забор в частном подворье. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, в другом частном доме выбиты окна. Пострадавших нет.