Информация о ходе СВО. При поддержке авиации и артиллерии наши войска уверенно наступают по всему фронту. Наносят сокрушительное поражение технике и инфраструктуре боевиков на передовой и в тылу.

Кадры из Харьковской области - по укрепрайону неонацистов работает Су-34. Точное попадание в цель зафиксировала воздушная разведка, она же передала пилотам координаты вражеского опорника в поселке Вильча, который накануне перешел под контроль российских военных.

А это ДНР - взятый в кольцо Димитров атакуют операторы ударных дронов. Беспилотники бьют по огневым точкам, которые противник оборудовал в жилых домах. На Купянском направлении надежную поддержку пехоте обеспечили артиллеристы. Высокоточный удар новейшей самоходной гаубицы "Мальва" полностью уничтожил скопление живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения.