Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры героизма российских бойцов в зоне СВО. Рядовой Илья Турашев под плотным артиллерийским обстрелом обнаружил в воздухе вражеский дрон-разведчик, который корректировал огонь, и, заняв выгодную позицию, сбил его из штатного оружия. Благодаря грамотным действиям нашего бойца противник лишился возможности уничтожить замаскированные опорные пункты и технику российских подразделений.

Инженерно-разведывательная группа младшего сержанта Руслана Жиляева обнаружила и обезвредила несколько десятков взрывоопасных предметов, в том числе кассетные боеприпасы иностранного производства. Смелые и решительные действия Руслана и его подчинённых позволили нашим военным эвакуировать раненых и доставлять грузы в заданный район без рисков подрыва.