Стеблов раскрыл правду об актрисе Екатерине Васильевой: "Говорит, что ушла в монастырь, а сама в Москве торгует"

Евгений Стеблов стал гостем шоу Андрея Малахова. Актер, которому в начале декабря исполнилось 80 лет, откровенно рассказал о своей жизни, и выдал тайны коллег.

Звезда фильма "Я шагаю по Москве" поделился, что после смерти жены фактически потерял и сына. 15 лет назад наследник актера Сергей заявил, что уходит в монастырь.

Сын объяснил Стеблову, что давно хотел так поступить, но не мог огорчить мать. Когда же ее не стало, в миру Сергея больше ничто не держало. Он отправился на послушание в Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь, где находится и по сей день.

Малахов поинтересовался, не собирается ли Евгений Юрьевич последовать за сыном, ведь в последние годы он и сам пришел к вере, стал воцерковленным человеком. Актер честно признался, что это не его путь.



"У меня более мирская судьба, как мне кажется. Знаю, что бывает так: человек решает уйти, приедет туда, а с ним проводят беседу и ему говорят: „Тебе не надо“. Там как-то чувствуют все", — заявил Стеблов.

Во время разговора о вере речь зашла об актрисе Екатерине Васильевой, которая уже несколько лет живет в монастыре. Блестящую карьеру она променяла на служение Господу.

Оказалось, что Стеблов близко знаком с Васильевой и знает ее секрет. По словам актера, его коллега больше рассказывает, что делает на самом деле.

"Мне говорят: „Вот, Васильева ушла в монастырь“. А потом я смотрю, она в Москве на свечном ящике торгует. Это совсем другая позиция. Не хочу сказать ничего предосудительного, но иная судьба у нее", — признался Андрею Малахову Стеблов.