Умер певец и музыкант Крис Ри

Британский певец и музыкант Крис Ри умер в понедельник, 22 декабря. Об этом рассказал представитель семьи исполнителя.

Как уточняется в заявлении, которое цитирует The Guardian, 74-летний Крис Ри скончался в больнице после недолгой болезни. В 2016 году музыкант перенес инсульт, однако сумел восстановиться и продолжить творческую деятельность.

Ценителям музыки хорошо известны такие хиты Криса Ри, как The Road to Hell, Looking For The Summer, On The Beach, Auberge, The Blue Cafe. Накануне Рождества многие радиостанции ставят в эфир песню Криса Ри Driving Home For Christmas. Всего в активе музыканта — 25 студийных альбомов, при его жизни было продано более 30 миллионов экземпляров.

Со своей будущей женой Джоан музыкант начал встречаться в 17 лет. У супругов родились дочери Джозефин и Джулия.

Информации о дате и месте похорон Криса Ри в настоящее время нет.