В Госдуме опровергли проработку запрета соцсетей для детей

Государственная дума не прорабатывает каких-либо законодательных инициатив в свете предложений запретить социальные сети детям и подросткам. Об этом рассказал в понедельник, 22 декабря, первый заместитель председателя думского комитета по информационным технологиям Антон Горелкин.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, есть более эффективные меры, нежели "тотальный запрет на уровне всего государства". Поскольку государство обязано следить за безопасностью цифровой среды, появляются законы по регулировке работы интернет-платформ.

Второе направление работы – развитие в обществе цифровой грамотности и распространение умений по использованию защитного инструментария. В частности, норма о "детских SIM-картах" даст родителям возможность отслеживать интернет-трафик детей и блокировать нежелательные ресурсы.

Что касается отсылок к новому закону в Австралии, запрещающему доступ в соцсети до 16 лет, эффекты от него пока не поддаются однозначной оценке, подчеркнул Горелкин.

Ранее член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что общественники предлагают ввести допуск к социальным сетям только с 16 лет. Предполагается, что это поможет оградить молодое поколение от травли, экстремизма и вредного влияния в Сети.

Вслед за этим защитить детей от пагубного влияния соцсетей призвал депутат Андрей Свинцов. В разговоре с ТВЦ он отметил, что видит "серьезную проблему из-за того, что родители постоянно на работе и не в состоянии контролировать, чем заняты их дети".