Московская "Единая Россия" доставила гуманитарный конвой в Запорожье и ДНР

"Накануне Нового года Московское городское отделение партии "Единая Россия" совместно с партпроектом "Женское движение Единой России" и региональным отделением ВОД "Матери России" отправили 45-й гуманитарный конвой в Запорожскую область и Донецкую Народную Республику. Ценный груз доставлен руководителем исполкома столичной "Единой России", депутатом Мосгордумы, руководителем рабочей группы МГД по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Максимом Рудневым и координатором "Женского движения Единой России" в Москве, председателем реготделения ВОД "Матери России" Ириной Елифeровой", – сказано в сообщении.

В сборе также участвовали члены Мосгордумы от фракции "Единая Россия" вместе с председателем МГД Алексеем Шапошниковым.

"Все понимают, что поддержка нужна и бойцам, и мирным жителям. Каждый наш гуманитарный конвой всегда комплектуется первоочередными необходимыми вещами для детей и взрослых. Спасибо всем, кто участвует в наших сборах", – сказал Руднев.

В общественную приемную Донецкого отделения "Единой России" переданы теплые вещи для детей и взрослых, мелкая бытовая техника, игрушки и книги, собранные в рамках всероссийской акции "Коробка храбрости", медикаменты от Ассоциации ветеранов СВО города Москвы, продукты питания, сладости и большой праздничный пирог.

"В Запорожье партийцы доставили помощь подшефным гвардейским полкам №1429 и №1430, в которых несут службу мобилизованные москвичи. По заявкам бойцов в гумконвой вошли квадроцикл, дизельные генераторы, радиостанции, FPV-квадрокоптер и дроны "Буревестник"-10 с комплектующими, строительные инструменты и необходимое оборудование для выполнения боевых задач, маскировочные сети от команды депутата Госдумы Евгения Нифантьева и волонтеров "Вяжем-Нашим.РФ", бензопилы и масло к ним от Ирины Малькиной из волонтерского проекта "Учимся помогать", конфеты и любимые бойцами сладкие пироги с новогодними персональными открытками", – также указано в сообщении.

Большую помощь в комплектации 45-го конвоя оказали участники благотворительной акции "Искусство – СВОим", инициатором которой является депутат МГД Лариса Картавцева, Московская торгово-промышленная палата, столичная конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) и ее руководитель Елена Панина. Координатор "Женского движения Единой России" в Москве Ирина Елифeрова подчеркнула, что такие гуманитарные конвои – это выражение солидарности и практической помощи.

"Каждый конвой – это не просто груз, это забота москвичей о защитниках Отечества и о мирном населении. Москвичи всегда с открытым сердцем участвуют в нашей гуманитарной миссии", – добавила Елиферова.