Соглашение о неразглашении и 5 млн рублей: Долина после скандала готова выступать только на таких условиях

16 декабря Верховный суд поставил точку в "квартирном деле" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Перед заседанием суда певица появилась в студии Дмитрия Борисова. Лариса Александровна сообщила, что готова отдать деньги Полине Лурье, но расставаться с жильем она не хотела. При этом артистка отмечала, что на самом деле денег у нее нет.

Похоже, Долина не лукавила, и на новую квартиру она заработает не скоро. После скандала исполнительница хита "Погода в доме" переживает не лучший период в карьере. На "Рождественском вечере с Григорием Лепсом" ее освистал зал, а поклонники по всей России стали сдавать билеты на запланированные сольные концерты артистки.

Лариса Александровна не теряет надежду заработать на новогодних корпоративах. Цена на концерт Долиной ниже, чем у многих знаменитостей. Но есть один нюанс, который может отпугнуть заказчиков.

"В связи с известными событиями, которые в последнее время разворачивались с артистом, они хотят чуть больше понимания и уверенности в том, для кого будет это выступление. Соответственно, до оплаты нужно подписать соглашение о неразглашении и предоставить свои данные заказчикам", – сообщил представитель ивент-агентства "Абзацу".

Выступление Долиной обойдется в 5 миллионов рублей. Концертный директор певицы готов обсудить предоставление скидки.