Врач опроверг интернет-фейк о потере зрения после гонконгского гриппа

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов скептически оценил публикации о том, что россияне якобы "теряют" зрение после перенесенного гриппа А.

Медик прокомментировал публикации в Сети о том, что пациенты, ставшие жертвами гонконгского гриппа, жалуются на затуманенность зрения, расфокусировку и двоение в глазах. В качестве подтверждения приводились слова девушки, получившей диагноз "синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции". По словам пациентки, поставившие этот диагноз врачи заявили, что ее случай — не единичный.

Однако Жемчугов в комментарии НСН высказался скептически: "Я не знаю, кто это пишет, но у моих пациентов такого я не видел, и они не говорят, что что-то было со зрением".

При этом доктор наук подтвердил, что возможно развитие осложнения под названием интермедиальный синдром: "После вирусных заболеваний у некоторых людей скачет давление, температура, пульс, и как-то нарушается зрение. Тогда необходимо проходить специальное противовоспалительное лечение, что это быстрее прошло".

В то же время Жемчугов призвал не "нагонять страх" публикациями о страшных мутациях, поскольку "грипп мутирует всегда: даже выходя из клеточки, которую он только что разрушил, это уже будет немного другое". Поскольку "основа остается, чтобы действовала вакцина", а также выработан значительный коллективный иммунитет, оснований для паники нет.

Ранее в подмосковном управлении Роспотребнадзора заявили, что публикации ряда средств массовой информации о якобы разразившейся в регионе эпидемии гонконгского гриппа не соответствуют действительности. Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области оценивается как благополучная, уровень заболеваемости остается ниже порога на 59%.

Комментируя слухи о появлении "нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации", Роспотребнадзор подчеркивал: никаких критических мутаций вируса гриппа в ходе исследований не обнаружено. Вакцинация остается самой эффективной мерой профилактики этого заболевания и серьезных осложнений.