Дипломат Вениамин Попов: В ЕС живут как будто в другой реальности

Будут ли разногласия между США и Евросоюзом по вопросам разрешения украинского конфликта усиливаться и дальше? Может ли это обострить противоречия внутри самого ЕС? И грозит ли Евросоюзу реальный раскол?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эту тему с дипломатом и историком Вениамином Поповым.

"Сейчас нашли нового виновника – Макрона. А Макрон – он держит нос по ветру. Он видит, какие новые ветры. Он поддержал бельгийцев. Они же в Евросоюзе живут как будто в другой реальности. И думают: главная задача – как украсть еще миллиарды", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео