Спикер Верховной рады анонсировал "одноразовый" закон о выборах

Закон о проведении выборов на Украине в период действия военного положения будет "одноразового использования". Об этом рассказал в понедельник, 22 декабря, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Как отметил политик, сейчас необходимо "дать возможность рабочей группе вместе со специалистами высказаться по каждому пункту, ведь по каждому вопросу есть аргументы "за" и "против", которые нужно тщательно проработать, взять наилучший мировой опыт и предложить Украине новый закон".

При этом пока нет никакой конкретики относительно того, когда именно выборы состоятся, как и при каких условиях, цитирует Стефанчука украинское издание "Политика Страны".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы. Наше государство тоже находится в состоянии вооруженного конфликта, "но мы-то выборы провели", напомнил российский лидер.

В сентябре заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины отвергал возможность проведения выборов в стране в 2026 году. По словам Сергея Дубовика, на сегодняшний день в соответствии с законодательством условий для проведения выборов нет.