Катя Гордон дерзко осадила слившую данные по делу Товстиков Собчак: "Это понятийный зашквар"

Ксения Собчак взяла интервью у заклятой подруги Полины Дибровой Елены Товстик. Летом многодетная мама попала в скандал, когда стало известно, что ее муж разрушил семью Дмитрия Диброва.

Елена в откровенной беседе с Ксенией поведала не только о семейной драме, но и отношениях с адвокатом Катей Гордон. Товстик предоставила аудиозаписи сообщений юриста. В своих посланиях Гордон грозила подопечной и ее бывшему мужу неким разоблачением.

При этом изначально Катя сама вышла на Елену и предложила ей помощь. Адвокат активно помогала многодетной маме, но через пару месяцев объявила о прекращении сотрудничества. Что случилось, Гордон так и не сказала. А Товстик в свою очередь призналась, что испытала на себе жуткий прессинг со стороны адвоката.

После такого Катя Гордон не смолчала. Она решила прояснить ситуацию после громких заявлений Елены. По словам юриста, Собчак хотела услышать и ее сторону. Но адвокат выдвинула ряд условий, при которых согласится на интервью. У Кати уже был негативный опыт общения с Ксенией, поэтому она не доверяет журналистке.

"Я к тебе приду на интервью ровно при двух условиях. Первое, что не будет монтажа, и наш разговор пойдет в эфир ровно в том виде, в котором мы его запишем. И второе — у меня будет возможность вести параллельно мою запись, не обязательно профессиональную. Я не буду выкладывать запись, выложу только в том случае, если ты меня обманешь", — заявила Гордон.

Адвокат дерзко осадила журналистку, напомнив, что при прошлом их общении Ксения соврала, и даже глаза не моргнула. "Несмотря на твои данные мне в лицо, обещания, в передаче, которая, слава Богу, не вышла, использовала в том числе видео с моим маленьким ребенком. Для меня это понятийный зашквар, поэтому я продолжила тебя не любить и дальше", — заключила Катя.