Российская сторона рассчитывает получить разъяснения слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о "прорыве" в переговорах по Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 22 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Вэнс заявил, что консультации российских и американских переговорщиков по Украине, которые состоялись в Майами, позволили добиться прорыва в переговорном процессе. Он также отметил, что в Вашингтоне "увидели у украинцев и россиян за последние пару недель реальное понимание, что не подлежит обсуждению, а что вполне подлежит".

Как отметил официальный представитель Кремля в комментарии телеканалу "Россия 1", он не располагает информацией о том, что мог подразумевать под прорывом вице-президент Соединенных Штатов.

Песков напомнил о важности приватности переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поскольку "в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы". Вместе с тем он предположил, что, "с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения".

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подчеркивал, что положения, которые киевский режим и Европа пытаются внести в план по урегулированию, мешают достижению долгосрочного мира. Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины сейчас не прорабатывается.

Эксперты отмечают, что выигрышная позиция России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине приводит в отчаяние европейские страны. Затягивание конфликта ослабляет не только Украину, но и Европу — если конфликт продолжится, Западу грозит разгромное поражение.