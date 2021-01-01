Аврора Киба впервые заговорила о разводе Лепса с женой: вот что сказала

Накануне, 21 декабря, в Москве состоялся большой концерт "Рождество с Григорием Лепсом". В зале прямо возле сцены по приглашению исполнителя хита "Лондон" сидели бывшая супруга прославленного артиста Анна Шаплыкова с их детьми.

Присутствовала на мероприятии и невеста Григория, 19-летняя Аврора Киба. Но юная избранница со своей матерью оказались на несколько рядов дальше от прославленного исполнителя, чем его семья. Поклонники Лепса теперь гадают, а не охладел ли певец к невесте.

На этом фоне вышло первое интервью Авроры Кибы. Девушка поделилась, что артист ее балует. При чем дарит не только дорогие украшения и сумочки, но и очень оригинальные презенты.

"Ваня Дмитриенко написал для меня песню. Ну, чтобы Гриша ее пел! Ваня часто пишет Грише песни. Была песня про крейсер „Аврору“. Было классно, мне понравилось, но потом как-то все забылось… Песня не вышла, она уже год лежит", — похвасталась Киба.

Высказалась студентка и о прошлом браке 63-летнего певца. Когда у нее спросили о причинах краха предыдущих отношений Лепса, Аврора заявила, что Григорий развелся еще до встречи с ней, а значит ее это никак не касается.

"Это некорректный вопрос, не касается меня абсолютно никак, это чужая дверь, я вообще в это не лезу, это не моя вообще история. Это было задолго до меня, это их личные отношения. Терпеть не могу ковыряться в грязном белье. Чтобы там, когда-то… Что у людей случилось, так далее. Мне не нужна эта информация. Это было до меня", — заявила Киба в беседе с Мариам Тилляевой.

Напомним, Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись в декабре 2021 года. Они прожили в браке 20 лет. Поговаривали, что на развод подала Анна, устав от интрижек мужа. Артист же умолял жену простить его, он всеми силами пытался сохранить брак.