В различных подразделениях Вооруженных сил Норвегии наблюдается нехватка обмундирования, защитных средств и принадлежностей, необходимых бойцам. Норвежские военные винят в этом дефиците военную помощь киевскому режиму.

Как заявил начальник отдела охраны труда военно-морских сил Норвегии Роберт Хансен, военная помощь, которую Осло оказывает украинской армии, "затрудняет наши собственные возможности по поддержанию высокого уровня готовности".

В частности, норвежским солдатам не хватает термобелья, балаклав, защитных шлемов, обуви, средств защиты органов слуха и прочего. В бригаде "Север" пришлось прервать учения из-за того, что участникам маневров не хватало теплой одежды.

Начальник отдела охраны труда сухопутных сил Торгрим Фосхёуг подтвердил, что дефицит основных предметов обмундирования и оборудования для зимней службы заставляет корректировать планы подготовки солдат — поставленные цели не выполняются, пишет Forsvarets Forum.

Ранее член думского комитета по обороне Андрей Колесник ответил на попытки НАТО запугать Россию, анонсируя переброску своих войск на восток. Комментируя "демонстративные действия" европейцев, Колесник отметил, что "не покидают их реваншистские идеи, но надо помнить, чем это все закончилось".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что в странах Европы наблюдаются сильные промилитаристские настроения. Москва всегда понимала наличие подобной опасности, поэтому "все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно".