Готовилась сбежать после очередного избиения, но не успела: появились подробности произошедшего с моделью Анжеликой Тартановой

Модель Анжелика Тартанова пропала в конце ноября. Оказалось, что избитая до полусмерти девушка попала в больницу. Несколько дней она провела в коме, врачи удалили ей часть черепа. Спасти жизнь Анжелике удалось, но она забыла все, что произошло перед комой.

Родные Тартановой обвиняют в избиении ее сожителя Дмитрия. Мужчину уже нашли, он арестован на два месяца. Мотив у него был, Анжелика сообщила подругам, что после того, как мужчина в очередной раз поднял на нее руку, она задумала побег.

"Анжелика в нашем последнем разговоре говорила, что хотела уйти от него, она готовилась сбежать. 20 числа говорили с ней, когда собирала чемоданы. И пропала после этого, — рассказала в студии Дмитрия Борисова одна из подруг модели.



Мужчина полностью контролировал жизнь Тартановой: поставил прослушку на ее телефон, читал все сообщения, следил, с кем она общается. Дмитрий очень сильно ревновал возлюбленную. Близкие же Анжелики были в шоке от такого поведения.

"Хотя сначала у них все хорошо начиналось, она хотела построить семью. Но когда он первый раз ударил ее по лицу, то она испуганная позвонила мне и сразу отказалась от этой идеи. Были и телесные повреждения, она пожаловалась, а он потом приехал и просил прощения", — заявили друзья Тартановой.

Судя по тому, что в квартире Анжелики нашли лежащий на полу в комнате раскрытый чемодан с вещами, девушка готовилась к побегу, но, Дмитрий вернулся домой раньше. Вместо того, чтобы воссоединиться с семьей в Краснодаре, модель оказалась в реанимации.

Отметим, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после шоу Борисова поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство". Подозреваемый арестован на два месяца.