США предоставят Украине гарантии безопасности, утверждает Зеленский

США предоставят Украине гарантии безопасности, но часть из них не будет обнародована. Об заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной украинскому дню дипломатического работника 22 декабря.

"Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и США — рамочный договор. Есть отдельный документ между нами и США — двусторонние гарантии безопасности. Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями", — рассказал он.

Вчера спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что делегации Вашингтона и Киева обсудили гарантии безопасности для Украины. Также стороны обсудили разработку мирного плана из 20 пунктов.