США оставят себе нефтетанкеры, которые были захвачены у берегов Венесуэлы, заявил Трамп

США оставят себе нефть с танкеров, которые были захвачены у берегов Венесуэлы. Она пойдёт на продажу или останется в стратегических американских запасах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем объявлении во Флориде 23 декабря.

В ближайшие два с половиной года США планируют построить около 25 военных кораблей с новым оружием. Об этом также рассказал Трамп.

"Переговоры по Украине и России продолжаются. Переговоры идут нормально", — добавил американский лидер про урегулирование украинского конфликта.

18 декабря Трамп заявил, что США сократили морской наркотрафик на 94%. В этот же день Соединенные Штаты нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с "наркотеррористами". Об этом сообщили в Южном командовании Вооруженных сил США.