США нанесли удар по судну в Тихом океане, заявили в Пентагоне

США нанесли удар по якобы перевозящему наркотики судну в Тихом океане. Один человек убит. Об этом заявили в Пентагоне 23 декабря.

В этот же день американский лидер Дональд Трамп заявил, что США оставят себе нефтетанкеры, которые были захвачены у берегов Венесуэлы. Он отметил, что нефть пойдёт на продажу или останется в стратегических американских запасах.

18 декабря Соединенные Штаты также нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с "наркотеррористами". Об этом сообщили в Южном командовании Вооруженных сил США.

5 декабря подобный удар был нанесен ВС США. В результате были убиты четыре "наркотеррориста".