Запуск частной космической ракеты Южной Кореи привел к "аномалии"

Неудачей закончился запуск первой частной космической ракеты Южной Кореи. Корабль провёл в воздухе всего несколько минут.

Для старта выбрали космодром в Бразилии. Примерно через 30 секунд после взлёта связь с ракетой была потеряна, трансляция прервалась, а на экранах в центре управления полётом возникла надпись "аномалия".

Обломки носителя упали на землю, данных о дополнительных разрушениях или жертвах нет. На борту находились пять спутников, их должны были отправить на орбиту на высоту трёхсот километров. Ранее этот запуск переносили трижды.