Министр обороны ФРГ отверг войну России с НАТО

Глава Минобороны Германии отверг сценарий якобы возможного нападения России на страны НАТО. Так в интервью газете Zeit Борис Писториус прокомментировал высказывания некоторых европейских политиков и официальных лиц о российской угрозе.

По словам Писториуса, Москва не стремится к полномасштабной мировой войне с альянсом. При этом он не исключает, что Россия может "разрушить блок изнутри".

Что касается конфликта на Украине, Берлин гипотетически может участвовать в создании многонациональных сил. Но этот шаг обретёт реальные черты только в случае поддержки со стороны США. А отношения с Вашингтоном сейчас не в лучшей форме - новую стратегию нацбезопасности Штатов Писториус назвал "документом о разводе" с Европой. Так что, по мнению министра, придётся полагаться на себя.