Родившая Анна Курникова показала четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса

Знаменитая российская теннисистка Анна Курникова родила четвертого ребенка популярному испанскому певцу Энрике Иглесиасу. Радостной новостью эффектная блондинка поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

В отличие от многих мировых знаменитостей, которые предпочитают скрывать лица своих детей смайликами вплоть до совершеннолетия, Анна показала новорожденного без утайки. Ребенок оказался плотно запеленут, в шапочке сине-розового цвета и с игрушкой рядом.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Мое солнышко. 17.12.2025", - коротко написала счастливая Курникова.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Некоторые начали гадать, кого же именно родила Анна: мальчика или девочку.

Напомним, что в конце 2017 года Курникова и Иглесиас поделилась с миром своим счастьем — Анна родила двойню: сына и дочь. Мальчика назвали Николас, а девочку Люсия. В начале 2020 года россиянка подарила испанцу третьего ребенка — дочь Мэри.

Сегодня Курникову и Иглесиаса называют одной из самых красивых и крепких пар шоу-бизнеса. Секрет их счастья в том, что влюбленные не выставляют свои чувства на публику, пытаясь продать свою историю. Анна и Энрике просто живут и наслаждают каждым проведенным вместе днем. Когда именно, вышла теннисистка замуж за певца, так как официального объявления по этому поводу не было. Анна просто сменила фамилию в своем профиле в соцсети на Курникова-Иглесиас.