Назван регион в России с выплатой в 1 млн рублей за первого ребенка

В Новгородской области с 2026 года за рождение первого ребенка будут платить один миллион рублей.

На выплату могут рассчитывать женщины до 29 лет.

Сумма складывается из двух компонентов: материнского капитала и региональной поддержки в размере 350 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Министерстве труда, семейной и социальной политики региона.

Также на материальную поддержку в размере 250 тысяч рублей могут рассчитывать семьи, в которых родились третьи и последующие дети.

Напомним, что сумма федерального материнского капитала при рождении первенца составит в 2026 году около 737 тысяч рублей.