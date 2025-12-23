Слуцкий предложил ввести новую категорию ветеранов труда

В ЛДПР предложили ввести льготы для граждан с большим трудовым стажем.

Депутаты под руководством лидера фракции Леонида Слуцкого уже внесли законопроект в Госдуму о введении новой категории — "ветераны трудовой деятельности".

Звание могут получить женщины с опытом работы не менее 35 лет и мужчины с опытом работы не менее 40 лет. Они получат ряд социальных льгот, например, 50% компенсацию расходов на ЖКУ, право на бесплатные протезы, сохранение медицинского прикрепления и другое.

В настоящий момент в России звание ветерана можно получить только при наличии государственной или ведомственной работы. Люди без наград, но проработавшие 35-40 лет, тоже должны чувствовать, что их труд не остался незамеченным.

"А если человек не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу людям? Ради таких людей ЛДПР вносит законопроект", - сообщил Случкий (цитата по РИА Новости).