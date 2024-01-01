Ивлеева изменила внешность: Настюшка Опасность вернулась?

Настя Ивлеева как может восстанавливает репутацию после "голой" вечеринки, которая, по мнению многих коллег, стоила ей карьеры. Одна из самых успешных и востребованных блогеров и ведущих, девушка в одно мгновение потеряла статус, проекты, поклонников. Даже публичные извинения и соответствующие интервью не дали результата.

Тогда она активно занялась устройством личной жизни. В конце 2024 года Настя Ивлеева снова вышла замуж. На сей раз ее избранником стал ведущий, фермер, строитель Филипп Бегак. Говорят, влюбленные расписались в Мурманске и отправились в свадебное путешествие по Заполярью.

Глобальные изменения в карьере и личной жизни привели скандально известную ведущую к смене имиджа. Последние месяцы Настя носила короткую стрижку и темные волосы. Однако недавно Ивлеева стала намекать, что снова готова поменять образ.

Ее слова не разошлись с делом. В своем официальном телеграм-канале она опубликовала свежую фотографию, на которой предстала со светлыми волосами. А еще Настя обновила стрижку. Она хоть и не включила возможность комментирования публикации, но, судя по реакциям к посту, большинству изменения во внешности Ивлеевой пришлись по вкусу.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В Сети говорят, что Насте куда больше идет быть блондинкой, чем брюнеткой. А некоторые и вовсе предположили, что таким образом Ивлеева намекнула на возвращение Настюшки Опасности.