Трамп решил продать нефть с захваченных танкеров

Захваченную у берегов Венесуэлы нефть Соединенные Штаты оставят себе. Возможно, она пойдет на продажу, заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, возможен и другой вариант: захваченную нефть Штаты оставят в стратегическом резерве. Танкеры, перевозившие углеводороды, Вашингтон также присвоит.

США перехватили очередной нефтяной танкер у берегов Венесуэлы 21 декабря. Речь идет о танкере Bella 1 под панамским флагом, который находился под санкциями США. На фоне устроенной Вашингтоном морской блокады Венесуэлы цены на нефть растут.

Тем временем Венесуэла направила письмо правительствам и народам 194 государств-членов ООН. Каракас призвал осудить и потребовать прекращения военной агрессии и пиратства со стороны США в Карибском регионе. Подчеркивается, что действия американской администрации угрожают дестабилизацией всему региону, передает РИА Новости.