МИД России опроверг сообщения об эвакуации дипломатов из Венесуэлы

Сообщения об эвакуации сотрудников российского посольства из Каракаса не соответствуют действительности. Информация, которую распространяет агентство Associated Press – ложь, заявили в МИД России.

Минувшим вечером агентство AP сообщило со ссылкой на европейскую разведку, что Россия начала эвакуировать семьи своих дипломатов из Венесуэлы. К такому заключению наблюдатели пришли, в частности, на основании того, что 22 декабря перед российским посольством в Каракасе было припарковано более десятка машин с дипломатическими номерами. А к полудню все автомобили разъехались.

В МИД России напомнили россиянам о необходимости не поддаваться на западные провокации, в том числе и на фейки западных агентств, пишет KP.RU. Как сообщалось, глава ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Иван Хиль Пинто. Российский министр сообщил о беспокойстве Москвы усилением резких действий США в Карибском море и выразил поддержку Венесуэле.