Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку

Президент США Дональд Трамп отправил лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву подарки.

Презент передадут с послом республики в США Магжаном Ильясовым, сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай в своем Telegram-канале

Лидер Казахстана получил символический ключ от Белого дома и бейсболку с автографом. Кроме того, Трамп назвал его прекрасным человеком и опытным политиком. В свою очередь Токаев счел американского президента "посланным свыше" великим лидером.

"Американский лидер передал теплые личные пожелания Президенту Казахстана", - рассказал Желдибай.

6 ноября в Вашингтоне прошел саммит "C5+1", где присутствовали пять президентов стран Центральной Азии, в том числе Токаев.