Массированный удар ракетами и дронами нанесён ночью и ранним утром по военным объектам неонацистов. Основные цели были выявлены на западе Украины, где расположены главные центры логистики и распределения иностранного вооружения. Сотни мощных взрывов прогремели в Ивано- Франковской, Винницкой, Ровенской и Львовской областях. Горят склады боеприпасов и электростанции, которые поддерживали работу предприятий ВПК. В Минобороны подчёркивают - военные цели на Украине ликвидируют в ответ на террористические атаки Киева по российской энергоинфраструктуре и гражданским объектам. Критическая ситуация для неонацистов на линии соприкосновения на Красно-Лиманском и Запорожском направлениях.

Улица имени Шевченко. Противник, если и выходит на поверхность, то по два – три человека. Чтобы осмотреться и сразу обратно - в развалины или подвалы. Этот коридор – последний, по которому националисты еще могут сбежать из Гуляй Поля. Улица, правда простреливается российской артиллерией. Но хотя бы можно рискнуть удрать по одиночке. Остальная территория города, а это почти 70 процентов, занята российскими штурмовиками.

И такие же взрывы сегодня гремят в городе Орехов. Российские войска уже на пороге самого мощного укрепрайона националистов на юге Запорожья. Противник был убежден, что русские не смогут к нему подобраться. Мол, для штурма требуются очень крупные силы. Но атаковать в лоб и бросать в бой все подразделения группировка "Восток" не планировала. Да и зачем, когда расшатать первые рубежи обороны в Орехове можно с и дистанции. Только за два дня операторы уже "вынесли" несколько командных и наблюдательных пунктов противника и его замаскированную технику.

Кстати, о танках. Всего за один день российские бойцы сожгли только на Красноармейском направлении как минимум 5 штук. Вот три машины застали спрятанными в ангаре. Четвертую – "Леопард" - разобрали прямо на огневой позиции. Судя по положению пушки, экипаж толком и прицелиться ни разу не успел.

Но гвоздь программы по ликвидации натовской техники - новенький "Абрамс". Эту партию из 47 танков ВСУ всего несколько дней назад передала Австралия. И едва первого "иностранца" бандеровцы выкатили в городскую застройку, как штурмовики тут же закидали его дронами. Не спасла ни защитная сетка, ни бронированные обвесы.

Трассёры в ночном небе. Это расчет тяжелого огнемета отбивается от дронов ВСУ. "Птичек" успешно приземлили. И пока противник не поднял новую мини - эскадрилью, артиллеристы выпустили по его позициям целый пакет термобарических снарядов. Даже в темноте хорошо видно, как горят бандеровские опорники. А когда рассвело и стало ясно, что огневые точки ВСУ между селами Кирово и Васюковка подавлены, подразделения группировки "Центр" сделали еще один мощный и стремительный рывок. Уже в направлении Краматорской агломерации. Сейчас российский авангард от главного и последнего бастиона ВСУ в Донбассе отделяют всего 15 километров.