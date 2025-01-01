Госдума сегодня завершает осеннюю сессию. Проделана масштабная работа. Приняты более 100 важнейших законопроектов, в основном, социальные. Особое внимание уделили поддержке участников спецоперации и их семей. Сегодня на рассмотрении также ряд документов, одобрения которых ждут миллионы россиян.

В кулуарах Государственной Думы - предновогодняя атмосфера. Но настрой рабочий. Ведь сегодня, кроме подведения итогов, предстоит рассмотреть еще несколько важных документов. Например, законопроект об усилении ответственности за навязывание потребителям дополнительных платных товаров, работ или услуг.

Традиционно основным событием осенней сессии считается принятие главного финансового документа страны. В этом году голосование по бюджету преподнесло сюрпризы. Впрочем, приятные. Осенью 2025-го "за" проголосовали сразу 4 фракции, хотя обычно та же "Справедливая Россия" предлагает свой альтернативный вариант бюджета. Но сейчас, учитывая колоссальное внешнее давление, которое оказывается на страну, внутри должно быть единство. Ведь государство не просто исполняет свои обязательства, но и с каждым годом увеличивает меры социальной поддержки

Большой пакет принятых в этом году законов касается участников специальной военной операции. Для бойцов и членов их семей введены новые льготы. Важными документами, принятыми депутатами в осеннюю сессию, стали изменения в налоговое законодательство. Они касаются НДС, акцизов на товары, льгот для малого и среднего предпринимательства, налоговых режимов и страховых взносов.

Парламент также принял закон, лишающий иноагентов налоговых льгот. Депутаты ужесточили ответственность за диверсии. Возраст уголовной ответственности за такие преступления снижен с 16 до 14 лет.

Традиционно по завершении осенней сессии парламента звучит государственный гимн. Но это еще не означает начало новогодних каникул. Последнюю предновогоднюю неделю депутаты проведут, работая с избирателями в регионах. А сюда, на Охотный ряд, вернутся уже 13 января. Именно тогда состоится открытие новой весенней сессии.