Сергей Собянин рассказал о проектах улучшения дорожного движения в ТиНАО

В Троицком и Новомосковском округах Москвы в этом году реализовали 103 проекта по улучшению дорожного движения. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, в Краснопахорском районе, Щербинке и Коммунарке для удобства жителей обустроили новые пешеходные переходы.

А в Воронове сделали два островка безопасности и на отдельных участках дорог скорректировали скоростной режим. Новые полосы и повороты в Коммунарке помогли улучшить транспортную связность района, значительно выросла пропускная способность перекрёстков.

В районе Внуково за счёт дополнительной полосы движения стало проще выезжать с территории аэропорта на Киевское шоссе. Кроме того, на дорогах ТиНАО появилось около 130 новых парковочных мест.