Столичные театры приготовили новогоднюю программу

Новогоднюю программу, которую подготовили столичные театры для юных зрителей, обсудили участники творческого проекта "Директорская ложа" в Москве. Праздничная встреча прошла в необычном формате.

Гости собрались в Галерее художников. Организаторы отметили взаимосвязь этих видов искусств, ведь без труда декораторов невозможно создать ни одну постановку.

В профессиональной дискуссии приняли участие руководители театров, актеры и живописцы. Говорили о городских фестивалях и развитии культуры в Москве и новых регионах. Кульминацией вечера стала выставка работ народного артиста Александра Збруева. Он впервые представил свои произведения широкой публике.