Помощь как новогоднее чудо: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Мелиссы Каримовой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

О новогоднем чуде мечтает героиня нашего следующего сюжета - Мелисса Каримова из Ленинградской области. Этой маленькой, но очень мужественной девочке - всего четыре года, и два из них она борется со страшным смертельным заболеванием. У Мелиссы - нейробластома правого надпочечника. Ребёнок прошёл тяжелейший путь лечения: химиотерапию, операцию по удалению опухоли и трансплантацию костного мозга. Сейчас девочка практически на финишной прямой - удалось добиться долгожданной ремиссии. Но болезнь снова вернется, если срочно не начать терапию специальным противорецидивным препаратом. Только он может дать шанс на полное выздоровление и спасти Мелиссу. Но стоит лекарство более 17 миллионов рублей. Для многодетной семьи это просто астрономическая сумма. В канун Нового года родители не отчаиваются, просят помочь всех неравнодушных людей. Давайте все вместе подарим этой храброй девочке шанс на жизнь и веру в добро.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Мелиссы. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Жизненно важный препарат нужен Мелиссе прямо сейчас. Девочка уже загадала главное желание и очень ждёт и верит, что оно сбудется.

Она очень терпеливая и мужественная. И старается быть стойкой во время всех медицинских процедур. Но не всегда может сдержать слёзы. Ведь Мелиссе - всего четыре года. И уже два из них она борется с тяжёлой и страшной болезнью.

"Сделали УЗИ и сказали, что там есть опухоль. Причём, уже очень большая", - рассказывает Латифа Шарипова, мама Мелиссы.

Диагноз шокировал всю семью - нейробластома правого надпочечника, четвёртая стадия. Сразу же начали сложное комплексное лечение. Назначили несколько курсов химиотерапии. Мелисса переносила её очень тяжело.

"Рвало ее, и кровью рвало, были моменты, когда и во рту ничего уже не оставалось кроме болячек. Она есть не могла, неделями не ела, перестала разговаривать, ей поставили зонд, она питалась через зонд", - говорит Латифа Шарипова.

Опухоль уменьшилась, и после четвертой химиотерапии её удалили - вместе с надпочечником. Мелисса знает: вот этот шрам - как раз после той операции. Дальше - трансплантация костного мозга. И еще два курса высокодозной химиотерапии.

"Лучевую прошли, иммунотерапию, пять курсов иммунотерапии. Иммунотерапия тоже далась нелегко - с температурой, её трясло, останавливали, по новой включали", - говорит мама Мелиссы.

После стольких испытаний и осложнений – долгожданная ремиссия. Мелисса, наконец, вернулась домой. В многодетной семье, где трое мальчиков, она - любимая дочка. Солнышко. Которое согревает всех. Но главный страх у всех в семье так и остался.

"Самый большой страх - потерять Мелиссу", - говорит Латифа Шарипова.

К сожалению, болезнь быстро вернется, если не продолжить лечение специальным противорецидивным препаратом. Принимать его необходимо уже сейчас, чтобы не упустить драгоценное время. Однако, стоимость этого лекарства, способного спасти жизнь – 17 066 000 рублей.

"Для нашей семьи - это катастрофически большая сумма, мы её не осилим без помощи остальных, многодетная семья, очень тяжело", - сказала мама Мелиссы.

Но на то и Новый год! Волшебное время, когда случаются самые настоящие чудеса. Мелиса в них очень верит. Наряжает ёлку. Вот и Дед Мороз со Снегурочкой первым делом заглянули к ней. Конечно, самое заветное желание у всех одно.

Любовь и желание приходить на помощь действительно способны творить чудеса, особенно в канун Нового года.

Ещё раз напомним - смертельная болезнь может вернуться в любой момент, поэтому лечение откладывать нельзя. Мелиссе очень нужна ваша помощь.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Мелиссы Каримовой, программа 2464