Российский дрон ликвидировал Героя Украины вместе с вертолетом

Российский беспилотник сбил в Черкасской области украинский вертолет Ми-24, которым управлял экипаж под командованием Героя Украины. Ликвидирован летчик ВСУ Александр Шемет и еще трое военных, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Общественное. Новости".

Ми-24 вечером 17 декабря вылетел по приказу на перехват дронов. Спустя некоторое время на пункте управления машина на радаре не фиксировалась. Вертолет, по данным предварительного расследования, столкнулся с дроном "Герань", его разорвало на куски.

На месте падения в Черкасской области обнаружено четыре трупа. Тела сильно обгорели. Сообщается, что дрон, поразивший вертолет, не был виден на радаре - видимо, он летел очень низко.